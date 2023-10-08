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Израильская армия создала закрытую военную зону в районе сектора Газа

Израильская армия создала закрытую военную зону в районе сектора Газа Армия обороны Израиля заявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа.
Другие страны
8 октября 2023 г. 03:56
Израильская армия создала закрытую военную зону в районе сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вход в нее запрещен.

"ЦАХАЛ подчеркивает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

Премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первого этапа войны против палестинских радикалов из сектора Газа. По его словам, большая часть боевиков, проникших на израильскую территорию, уничтожена. Правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Палестинское движение "Хамас" атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты и захватить заложников. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Погибли сотни человек, около 3 тыс. пострадали.

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