Израильская армия протестирует 3D-технологию, позволяющую "видеть сквозь стены"

Израильская армия протестирует технологию 3D-визуализации, позволяющую "видеть сквозь стены".
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Технология основана на радиоволновых сигналах, которые могут проникать через стены и реконструировать то, что находится за ними, в трехмерные изображения.
Система, которая может работать на расстоянии более 18 метров, создает изображения с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и обработки сигналов.
Одним нажатием кнопки один оператор может отслеживать положение людей, движущихся или неподвижных, и определять, является ли объект взрослым, ребенком или животным.
Подобные системы могут быть также использованы спасательных и полицейских операциях для обнаружения злоумышленников или жертв катастроф.
Генеральный директор Camero-Tech Амир Беери отметил, что аналогичные системы использовались во время поиска жертв в и раненых, во время землетрясение 2017 года в Мексике, а также в операции по спасению похищенной 19-летней девушки.
Устройства Camero-Tech не продаются физическим лицам.