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Израильская армия протестирует 3D-технологию, позволяющую "видеть сквозь стены"

Израильская армия протестирует 3D-технологию, позволяющую "видеть сквозь стены" Израильская армия протестирует технологию 3D-визуализации, позволяющую "видеть сквозь стены".
Другие страны
8 августа 2022 г. 06:29
Израильская армия протестирует 3D-технологию, позволяющую видеть сквозь стены

Израильская армия протестирует технологию 3D-визуализации, позволяющую "видеть сквозь стены".

Как передает Report со ссылкой на The Algemeiner, устройство XLR40 Long Range создано израильской технологической компанией Camero-Tech.

Технология основана на радиоволновых сигналах, которые могут проникать через стены и реконструировать то, что находится за ними, в трехмерные изображения.

Система, которая может работать на расстоянии более 18 метров, создает изображения с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и обработки сигналов.

Одним нажатием кнопки один оператор может отслеживать положение людей, движущихся или неподвижных, и определять, является ли объект взрослым, ребенком или животным.

Подобные системы могут быть также использованы спасательных и полицейских операциях для обнаружения злоумышленников или жертв катастроф.

Генеральный директор Camero-Tech Амир Беери отметил, что аналогичные системы использовались во время поиска жертв в и раненых, во время землетрясение 2017 года в Мексике, а также в операции по спасению похищенной 19-летней девушки.

Устройства Camero-Tech не продаются физическим лицам.

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