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Израильская армия подтвердила авиаудар по объектам боевиков в секторе Газа

​Израильская армия подтвердила авиаудар по объектам боевиков

Израильская авиация атаковала несколько объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что израильская авиация атаковала базу боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской стороны. Самолет по меньшей мере дважды нанес удары по объекту "Тунис", который используют военизированные формирования правящего в анклаве движения ХАМАС.

Информации о пострадавших в обмене ударами, который продолжается вторую ночь подряд, пока не поступало.

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