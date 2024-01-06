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Израильская армия нанесла ответные удары по ливанскому городу Тир

Израильская армия нанесла ответные удары по ливанскому городу Тир Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по южным окрестностям ливанского города Тир.
Другие страны
6 января 2024 г. 22:47
Израильская армия нанесла ответные удары по ливанскому городу Тир

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по южным окрестностям ливанского города Тир.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, удары последовали после того, как ранее движение "Хезболлах" выпустило более 60 реактивных снарядов по военной базе на севере Израиля в ответ на гибель в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.

Ранее власти Израиля обещали, что будут стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане и Катаре.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Livana zərbələr endirib

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