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Израильская армия начала операцию в больнице "Аш-Шифа" в Газе

Израильская армия начала операцию в больнице "Аш-Шифа" в Газе Армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа".
Другие страны
15 ноября 2023 г. 08:10
Израильская армия начала операцию в больнице Аш-Шифа в Газе

Армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в состав сил ЦАХАЛ входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку, чтобы "в этой сложной и чувствительной обстановке не причинить вреда гражданским лицам, используемым ХАМАС в качестве живого щита".

Пресс-служба пишет, что Израиль неоднократно предупреждал, что использование ХАМАС больницы в военных целях "ставит под угрозу ее защищенный статус в соответствии с международным правом, и предоставила достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное злоупотребление".

"Мы призываем всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться", - подчеркивается в релизе.

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Версия на английском языке Israel raids Gaza's Al Shifa Hospital, urges Hamas to surrender
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada Əl-Şifa xəstəxanasında əməliyyata başlayıb

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