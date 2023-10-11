Израиль заявил об уничтожении системы ХАМАС по обнаружению самолетов над Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, которая применялась палестинским движением ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, которая применялась палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армии.

"Самолеты Армии обороны Израиля уничтожили продвинутые системы..., разработанные ХАМАС…, которые использовались для обнаружения самолетов над сектором Газа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у движения была сеть камер по всему сектору Газа.

"Вчера... израильские ВВС нанесли удар по всем объектам сети и уничтожили способность ХАМАС формировать точную картину неба", - добавил ЦАХАЛ.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.