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Израиль заявил об уничтожении ракетных цехов "Хезболлах" в районе Бейрута

Израиль заявил об уничтожении ракетных цехов "Хезболлах" в районе Бейрута Израильская армия уничтожила большую часть мощностей по производству ракетных вооружений и оружейных складов радикальной организации "Хезболлах" в районе Бейрута.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 01:59
Израиль заявил об уничтожении ракетных цехов Хезболлах в районе Бейрута

Израильская армия уничтожила большую часть мощностей по производству ракетных вооружений и оружейных складов радикальной организации "Хезболлах" в районе Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Эти объекты были сосредоточены в бейрутском пригороде Дахия, где базируется "Хезболлах". По версии израильской стороны, радикальная организация намеренно размещала их в мирных кварталах под гражданскими зданиями. По данным военных, эта инфраструктура возводилась "в течение последних 20 лет" и позволяла "производить и хранить сотни ракет и снарядов, предназначенных для причинения существенного вреда Государству Израиль".

В заявлении отмечается, что израильская военная разведка годами собирала информацию о местоположении этих объектов "Хезболлах", и теперь за несколько недель самолеты ВВС Израиля в результате множества серий авиаударов уничтожили большую часть этой сети. "Во время этих ударов были зафиксированы многочисленные вторичные детонации, подтверждая присутствие вооружений внутри объектов инфраструктуры, которые были целью ударов", - заявили в пресс-службе.

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