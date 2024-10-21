Израиль заявил об уничтожении пусковых установок на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали пусковые установки во время рейдов на юге Ливана.
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"Во время наземных рейдов в южном Ливане солдаты ЦАХАЛ обнаружили и обезвредили большое количество вооружений "Хезболлах", включая противотанковые ракеты и пусковые установки, которые были нацелены на населенные пункты на севере Израиля, гранатометы, боеприпасы, взрывчатку, гранаты и дополнительное боевое снаряжение. Войска также ликвидировали террористов "Хезболлах", включая командиров тактического звена и террористическую ячейку, которая запустила противотанковые ракеты в сторону солдат", - указали в ЦАХАЛ.
Ранее портал Axios сообщал, что Израиль передал США документ, в котором изложены его условия для дипломатического урегулирования, позволяющего прекратить войну в Ливане и обеспечить возвращение жителей обеих стран в свои дома по обе стороны границы.
Израильская сторона, по сведениям издания, потребовала, чтобы ее ВВС могли свободно действовать в воздушном пространстве Ливана.