Израиль заявил об уничтожении пусковых установок на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали пусковые установки во время рейдов на юге Ливана.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали пусковые установки во время рейдов на юге Ливана.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Во время наземных рейдов в южном Ливане солдаты ЦАХАЛ обнаружили и обезвредили большое количество вооружений "Хезболлах", включая противотанковые ракеты и пусковые установки, которые были нацелены на населенные пункты на севере Израиля, гранатометы, боеприпасы, взрывчатку, гранаты и дополнительное боевое снаряжение. Войска также ликвидировали террористов "Хезболлах", включая командиров тактического звена и террористическую ячейку, которая запустила противотанковые ракеты в сторону солдат", - указали в ЦАХАЛ.

Ранее портал Axios сообщал, что Израиль передал США документ, в котором изложены его условия для дипломатического урегулирования, позволяющего прекратить войну в Ливане и обеспечить возвращение жителей обеих стран в свои дома по обе стороны границы.

Израильская сторона, по сведениям издания, потребовала, чтобы ее ВВС могли свободно действовать в воздушном пространстве Ливана.