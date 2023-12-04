О нас

Израиль заявил об ударе по складу оружия "Хезболлах" в Ливане

Израиль заявил об ударе по складу оружия "Хезболлах" в Ливане Израильские военные нанесли удар по одному из оружейных складов организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на минометный обстрел с той стороны.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 23:37
Израиль заявил об ударе по складу оружия Хезболлах в Ливане

Израильские военные нанесли удар по одному из оружейных складов организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на минометный обстрел с той стороны.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

"В ответ на запуск минометных снарядов по посту Армии обороны Израиля в районе Араб-аль-Арамше (израильский населенный пункт рядом с ливанской границей) военнослужащие нанесли удар по объекту для хранения оружия "Хезболлах" на ливанской территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные зафиксировали запуск снарядов с ливанской территории в направлении приграничных населенных пунктов Тель-Хай и Кирьят-Шмона, а также по армейскому посту в районе поселка Штула. "В ответ армия обороны нанесла удары по источникам огня в Ливане", - добавили военные.

Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла несколько объектов на ливанской территории, проинформировали в армейской пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами
ФотоПроведены учебно-методические сборы с военными юристами
29 ноября 2023 г. 10:41
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi