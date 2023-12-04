Израиль заявил об ударе по складу оружия "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удар по одному из оружейных складов организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на минометный обстрел с той стороны.

Израильские военные нанесли удар по одному из оружейных складов организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на минометный обстрел с той стороны.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

"В ответ на запуск минометных снарядов по посту Армии обороны Израиля в районе Араб-аль-Арамше (израильский населенный пункт рядом с ливанской границей) военнослужащие нанесли удар по объекту для хранения оружия "Хезболлах" на ливанской территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные зафиксировали запуск снарядов с ливанской территории в направлении приграничных населенных пунктов Тель-Хай и Кирьят-Шмона, а также по армейскому посту в районе поселка Штула. "В ответ армия обороны нанесла удары по источникам огня в Ливане", - добавили военные.

Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла несколько объектов на ливанской территории, проинформировали в армейской пресс-службе.