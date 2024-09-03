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Израиль заявил об ударах по 10 пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

Израиль заявил об ударах по 10 пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС атаковали на юге Ливана около 10 пусковых установок, использовавшихся вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах".
Другие страны
3 сентября 2024 г. 01:18
Израиль заявил об ударах по 10 пусковым установкам Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС атаковали на юге Ливана около 10 пусковых установок, использовавшихся вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, установки "представляли угрозу для граждан Израиля". Цели находились в окрестностях населенных пунктов Зыбкин и Шихин в Южном Ливане.

Во время ударов c этих пусковых установок в сторону населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере Израиля было запущено несколько снарядов. Некоторые из них были перехвачены, другие упали в открытой местности, сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, ударам подверглись наблюдательные посты "Хезболлах" в районе Хоулы на юге Ливана, проинформировали в армии.

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