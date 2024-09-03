Израиль заявил об ударах по 10 пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС атаковали на юге Ливана около 10 пусковых установок, использовавшихся вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах".

Израильские ВВС атаковали на юге Ливана около 10 пусковых установок, использовавшихся вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, установки "представляли угрозу для граждан Израиля". Цели находились в окрестностях населенных пунктов Зыбкин и Шихин в Южном Ливане.

Во время ударов c этих пусковых установок в сторону населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере Израиля было запущено несколько снарядов. Некоторые из них были перехвачены, другие упали в открытой местности, сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, ударам подверглись наблюдательные посты "Хезболлах" в районе Хоулы на юге Ливана, проинформировали в армии.