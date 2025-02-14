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Израиль заявил об авиаударах по объектам "Хезболлах"

Израиль заявил об авиаударах по объектам "Хезболлах" Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам ливанской организации "Хезболлах", на которых хранились вооружение и пусковые установки, которые "представляют прямую угрозу израильскому тылу".
Другие страны
14 февраля 2025 г. 03:53
Израиль заявил об авиаударах по объектам Хезболлах

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам ливанской организации "Хезболлах", на которых хранились вооружение и пусковые установки, которые "представляют прямую угрозу израильскому тылу".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

В ведомстве отметили, что "террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном".

Израильские военные отметили, что "продолжают действовать по устранению любой угрозы Государству Израиль и предотвращению любых попыток перевооружения или восстановления сил террористической организацией "Хезболлах", но "сохраняют приверженность договоренностям" о прекращении огня.

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Версия на азербайджанском языке İsrail "Hizbullah"ın obyektlərinə hava zərbələri endirib

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