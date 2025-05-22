Израиль заявил о третьей за сутки ликвидации радикала "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об осуществлении третьей за сутки ликвидации вооруженного радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, соответствующее заявление было распространено армейской пресс-службой.
В третий раз за день Армия обороны Израиля ликвидировала террориста "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении.
В пресс-службе уточнили, что ликвидация радикала была осуществлена "при помощи беспилотного летательного аппарата" в районе населенного пункта Айтарун в южной части ливанской территории.