Израиль заявил о третьей за сутки ликвидации радикала "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об осуществлении третьей за сутки ликвидации вооруженного радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об осуществлении третьей за сутки ликвидации вооруженного радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, соответствующее заявление было распространено армейской пресс-службой.

В третий раз за день Армия обороны Израиля ликвидировала террориста "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что ликвидация радикала была осуществлена "при помощи беспилотного летательного аппарата" в районе населенного пункта Айтарун в южной части ливанской территории.