О нас

Израиль заявил о третьей за сутки ликвидации радикала "Хезболлах" в Ливане

Израиль заявил о третьей за сутки ликвидации радикала "Хезболлах" в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об осуществлении третьей за сутки ликвидации вооруженного радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
22 мая 2025 г. 02:26
Израиль заявил о третьей за сутки ликвидации радикала Хезболлах в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об осуществлении третьей за сутки ликвидации вооруженного радикала из движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, соответствующее заявление было распространено армейской пресс-службой.

В третий раз за день Армия обороны Израиля ликвидировала террориста "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что ликвидация радикала была осуществлена "при помощи беспилотного летательного аппарата" в районе населенного пункта Айтарун в южной части ливанской территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail son 24 saatda "Hizbullah"ın üçüncü radikalını zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb

Другие новости из категории

Рамапоса заявил, что его встреча с Трампом прошла очень хорошо
Рамапоса заявил, что его встреча с Трампом прошла очень хорошо
22 мая 2025 г. 03:18
ЮАР представила США рамочное соглашение о сотрудничестве
ЮАР представила США рамочное соглашение о сотрудничестве
22 мая 2025 г. 02:50
Президент Финляндии: Европа стала посредником в переговорах по Украине
Президент Финляндии: Европа стала посредником в переговорах по Украине
22 мая 2025 г. 00:42
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
США будут вводить санкции против поставщиков необработанных металлов и угля Ирану
США будут вводить санкции против поставщиков необработанных металлов и угля Ирану
21 мая 2025 г. 23:12
Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников
Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников
21 мая 2025 г. 22:43
Армия Израиля заявила о новых рейдах на Западном берегу
Армия Израиля заявила о новых рейдах на Западном берегу
21 мая 2025 г. 22:23
Рубио: США поставляют Украине вооружения, но конфликт должен завершиться
Рубио: США поставляют Украине вооружения, но конфликт должен завершиться
21 мая 2025 г. 22:03
Пентагон одобрил передачу самолета от монаршей семьи Катара Трампу
Пентагон одобрил передачу самолета от монаршей семьи Катара Трампу
21 мая 2025 г. 21:48
Израиль и Турция создали горячую линию после переговоров в Азербайджане
Израиль и Турция создали "горячую линию" после переговоров в Азербайджане
21 мая 2025 г. 21:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi