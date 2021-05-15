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Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет
Другие страны
15 мая 2021 г. 10:43
Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа

За минувшую ночь из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 200 ракет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба израильской армии.

"Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет", - говорится в сообщении.

Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман, в свою очередь, написал в Twitter, что за ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой группировка ХАМАС обстреливала Иерусалим ракетами дальнего действия.

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