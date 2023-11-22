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Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС

Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС Солдаты бригады "Гивати" провели операцию в штаб-квартире Северной бригады ХАМАС на севере сектора Газа, где уничтожили заставу и десятки боевиков.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 20:25
Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС

Солдаты бригады "Гивати" провели операцию в штаб-квартире Северной бригады ХАМАС на севере сектора Газа, где уничтожили заставу и десятки боевиков.

Как передает Report, об этом сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Бойцы бригады "Гивати" провели оперативную деятельность в штабе Северной бригады ХАМАС, который расположен в районе Шейх-Заид на севере сектора Газа... В ходе операции военнослужащие ликвидировали в этом районе десятки террористов. По итогам операции солдаты уничтожили заставу", - говорится в сообщении армии в Telegram.

ЦАХАЛ отмечает, что районе в Шейх-Заид проживают многие высокопоставленные члены ХАМАС. Кроме того, в ходе другой операции в этом же районе солдаты "Гивати" обнаружили большое количество оружия в автомобиле, который, как предполагает армия, использовался боевиками ХАМАС 7 октября при атаке на мечеть.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın şimal briqadasının qərargahında əməliyyat keçirdiyini açıqlayıb

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