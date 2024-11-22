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Израиль заявил о массированных ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израиль заявил о массированных ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана ВВС Израиля провели за последние часы две серии ударов по военным объектам организации "Хезболлах" в городе Тир на юге Ливана.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 22:30
Израиль заявил о массированных ударах по объектам Хезболлах на юге Ливана

ВВС Израиля провели за последние часы две серии ударов по военным объектам организации "Хезболлах" в городе Тир на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, целью израильской авиации была военная инфраструктура, использовавшаяся подразделением "Азиз", действующим в составе вооруженного крыла "Хезболлах". Ударам подверглись командные центры, разведывательная инфраструктура, склады с оружием.

По данным израильских военных, подразделение "Азиз" активно использует район Тира в качестве базы для своих действий и обстреливает оттуда территорию Израиля.

Отметим, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации.

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