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Израиль заявил о ликвидации командиров ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе

Израиль заявил о ликвидации командиров ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе Армия обороны Израиля в результате спецоперации в гуманитарной зоне города Хан-Юнис в секторе Газа уничтожила несколько высокопоставленных командиров радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 08:54
Израиль заявил о ликвидации командиров ХАМАС в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля в результате спецоперации в гуманитарной зоне города Хан-Юнис в секторе Газа уничтожила несколько высокопоставленных командиров радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"ХАМАС продолжает использовать гуманитарную зону для своей террористической деятельности. Сегодня Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленных террористов ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в гуманитарной зоне Хан-Юниса. Были идентифицированы вторичные взрывы, что предполагает наличие в этой в области вооружений", - указывается в заявлении.

COGAT отметило, что израильские вооруженные силы предприняли ряд мер для снижения риска нанесения ущерба гражданским лицам, в том числе использовали высокоточные боеприпасы и воздушную разведку.

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