Израиль заявил о ликвидации командира радикалов при авиаударе по Дженину

Инфраструктура палестинских радикалов являлась целью авиаудара израильской армии по району города Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате него был уничтожен один из местных командиров.

Инфраструктура палестинских радикалов являлась целью авиаудара израильской армии по району города Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате него был уничтожен один из местных командиров.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Основываясь на разведданных Службы общей безопасности, истребитель и вертолет ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, использовавшемуся в качестве оперативного центра в составе террористической инфраструктуры в Дженине. Внутри комплекса находился ряд крупных террористов, некоторые из них были причастны к нападениям в районе Дженина и планировали провести новые террористические атаки в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

По сведениям военных, в результате удара был ликвидирован Ислам Хамайса, занимавший важную позицию в структуре местных вооруженных отрядов. Как заявили в армии, он был причастен к организации нескольких терактов в этом районе, включая нападение в еврейском поселении Хермеш в мае 2023 года, в результате которого был убит один израильтянин.

Как уточняет гостелерадиокомпания Kan, Хамайса возглавлял военное крыло палестинской организации "Исламский джихад" в Дженине. По ее информации, пораженный израильскими ВВС объект являлся штабом радикалов. Kan отмечает, что использование истребителя в этой местности - редкий случай, последний авиаудар с применением такого типа самолетов по этому району был нанесен 22 октября 2023 года.