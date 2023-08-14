Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров

Власти Израиля готовы оказать помощь жителям Гавайев, где бушуют разрушительные лесные пожары.
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"От имени государства и народа Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Гавайев в связи с масштабными разрушениями и гибелью людей из-за лесных пожаров. Израиль поддерживает Гавайи и протягивает руку помощи в это сложное время", - подчеркнул министр.
Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. По данным на 13 августа, число погибших на Мауи достигло 93.
Лесной пожар начался на острове 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.