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Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров

Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров Власти Израиля готовы оказать помощь жителям Гавайев, где бушуют разрушительные лесные пожары.
Другие страны
14 августа 2023 г. 00:38
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров

Власти Израиля готовы оказать помощь жителям Гавайев, где бушуют разрушительные лесные пожары.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) глава израильского МИД Эли Коэн.

"От имени государства и народа Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Гавайев в связи с масштабными разрушениями и гибелью людей из-за лесных пожаров. Израиль поддерживает Гавайи и протягивает руку помощи в это сложное время", - подчеркнул министр.

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. По данным на 13 августа, число погибших на Мауи достигло 93.

Лесной пожар начался на острове 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.

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