Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров

Власти Израиля готовы оказать помощь жителям Гавайев, где бушуют разрушительные лесные пожары.

Власти Израиля готовы оказать помощь жителям Гавайев, где бушуют разрушительные лесные пожары.

Как сообщает Report , об этом написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) глава израильского МИД Эли Коэн.

"От имени государства и народа Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Гавайев в связи с масштабными разрушениями и гибелью людей из-за лесных пожаров. Израиль поддерживает Гавайи и протягивает руку помощи в это сложное время", - подчеркнул министр.

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. По данным на 13 августа, число погибших на Мауи достигло 93.

Лесной пожар начался на острове 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.