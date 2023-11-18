Израиль заявил о 26 въехавших в Газу грузовиках с гумпомощью

По меньшей мере 26 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в пятницу через КПП "Рафах".
Как передает Report, об этом сообщил офис координатора правительственной деятельности Израиля на палестинских территориях (COGAT).
"26 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и отправлены в Газу через КПП "Рафах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса в соцсети "X".
В анклав прибыли 12 грузовиков с продовольствием, 10 - с медицинским оборудованием, 3 - с водой и 1 грузовик с оборудованием для временного размещения.