Израиль заявил о 26 въехавших в Газу грузовиках с гумпомощью

По меньшей мере 26 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в пятницу через КПП "Рафах".

По меньшей мере 26 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в пятницу через КПП "Рафах".

Как передает Report, об этом сообщил офис координатора правительственной деятельности Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"26 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и отправлены в Газу через КПП "Рафах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса в соцсети "X".

В анклав прибыли 12 грузовиков с продовольствием, 10 - с медицинским оборудованием, 3 - с водой и 1 грузовик с оборудованием для временного размещения.