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Израиль заявил, что в Газе уничтожены не менее 7 тыс. радикалов

Израиль заявил, что в Газе уничтожены не менее 7 тыс. радикалов Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 04:18
Израиль заявил, что в Газе уничтожены не менее 7 тыс. радикалов

Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов.

Как передает Report, такую оценку привел глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Уничтожено более 7 тыс. террористов", - сказал он, добавив, что это "минимальная оценка". "Может быть и больше, потому что мы не знаем всего, что находится под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее", - отметил Ханегби.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти израильских военнослужащих в зоне проведения операции в секторе Газа. Согласно подсчетам телеканала i24, с их учетом число потерь Израиля с начала наземной операции в Газе, по официальным данным, достигло 97.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada ən azı 7 min radikalın öldürüldüyünü bildirib

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