Израиль заявил, что в Газе уничтожены не менее 7 тыс. радикалов

Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов.

Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов.

Как передает Report , такую оценку привел глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Уничтожено более 7 тыс. террористов", - сказал он, добавив, что это "минимальная оценка". "Может быть и больше, потому что мы не знаем всего, что находится под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее", - отметил Ханегби.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти израильских военнослужащих в зоне проведения операции в секторе Газа. Согласно подсчетам телеканала i24, с их учетом число потерь Израиля с начала наземной операции в Газе, по официальным данным, достигло 97.