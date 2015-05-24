Израиль заявил, что палестинец ранил ножом двоих подростков

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Полиция Израиля заявила, что 19-летний палестинец ранил ножом двоих израильских подростков в день празднования еврейского праздника Шавуот, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

По словам представителя правоохранительных органов, нападавший был задержан. Раненные 17-летние подростки были госпитализированы, отмечает Report.

Как отмечалось, нападение было совершено к тот момент, когда подростки шли к Стене Плача.