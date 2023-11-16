О нас

Израиль заявил, что армия взяла под контроль западную часть Газы

Израиль заявил, что армия взяла под контроль западную часть Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа, после чего перешла к следующему этапу операции.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 20:34
Израиль заявил, что армия взяла под контроль западную часть Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа, после чего перешла к следующему этапу операции.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу... Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно", - заявил Галант во время посещения одной из армейских баз.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США ввели санкции против 14 российских компаний
США ввели санкции против 14 российских компаний
16 ноября 2023 г. 20:22
Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован
Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован
16 ноября 2023 г. 19:37
Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев
Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев
16 ноября 2023 г. 19:07
Парламент Болгарии не смог провести голосование о вотуме недоверия правительству
Парламент Болгарии не смог провести голосование о вотуме недоверия правительству
16 ноября 2023 г. 18:10
В Испании задержали 30 членов грузинской ОПГ
В Испании задержали 30 членов грузинской ОПГ
16 ноября 2023 г. 17:55
В Германии проходит забастовка железнодорожников
В Германии проходит забастовка железнодорожников
16 ноября 2023 г. 17:05
Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией
Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией
16 ноября 2023 г. 16:30
Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Британии проведут забастовки
Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Британии проведут забастовки
16 ноября 2023 г. 16:27
Новым премьер-министром Люксембурга станет Люк Фриден
Новым премьер-министром Люксембурга станет Люк Фриден
16 ноября 2023 г. 15:02
Сеул сообщил о возможности испытания КНДР новой ракеты средней дальности
Сеул сообщил о возможности испытания КНДР новой ракеты средней дальности
16 ноября 2023 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi