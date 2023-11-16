Израиль заявил, что армия взяла под контроль западную часть Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа, после чего перешла к следующему этапу операции.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа, после чего перешла к следующему этапу операции.

Как передает Report , об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу... Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно", - заявил Галант во время посещения одной из армейских баз.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".