Израиль заявил о готовности поддержать власти Ливана в усилиях по разоружению "Хезболлах"

Израиль готов поддержать правительство Ливана в его усилиях по разоружению движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсетях.

"Израиль заявляет о готовности поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хезболлах" и сотрудничать ради более безопасного и стабильного будущего для обеих стран. В случае если Вооруженные силы Ливана (LAF) предпримут необходимые шаги для реализации разоружения, Израиль пойдет на взаимные меры, включая поэтапное сокращение присутствия ЦАХАЛ в координации с возглавляемым США механизмом безопасности. Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хезболлах" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", - сказано в сообщении.