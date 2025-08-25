О нас

Израиль заявил о готовности поддержать власти Ливана в усилиях по разоружению "Хезболлах"

Израиль заявил о готовности поддержать власти Ливана в усилиях по разоружению "Хезболлах" Израиль готов поддержать правительство Ливана в его усилиях по разоружению движения "Хезболлах".
Другие страны
25 августа 2025 г. 12:10
Израиль заявил о готовности поддержать власти Ливана в усилиях по разоружению Хезболлах

Израиль готов поддержать правительство Ливана в его усилиях по разоружению движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсетях.

"Израиль заявляет о готовности поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хезболлах" и сотрудничать ради более безопасного и стабильного будущего для обеих стран. В случае если Вооруженные силы Ливана (LAF) предпримут необходимые шаги для реализации разоружения, Израиль пойдет на взаимные меры, включая поэтапное сокращение присутствия ЦАХАЛ в координации с возглавляемым США механизмом безопасности. Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хезболлах" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israel says it is ready to support Lebanon in disarming Hezbollah
Версия на азербайджанском языке İsrail "Hizbullah"ın tərk-silah edilməsi səylərində Livanı dəstəkləməyə hazırdır

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi