Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой со стороны Ирана.

Как передает Report , об этом сообщил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан, опубликовав в социальной сети X письмо к председателю органа.

"Я подтверждаю запрос Израиля о немедленном проведении заседания Совета Безопасности ООН для того, чтобы безапелляционно осудить Иран за эти серьезные нарушения", - говорится в документе.