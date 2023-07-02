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Израиль закупит в США еще 25 самолетов F-35

Израиль закупит в США еще 25 самолетов F-35 Израиль принял решение приобрести у США еще 25 истребителей F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих машин и довести их общий парк до 75.
Другие страны
2 июля 2023 г. 13:24
Израиль закупит в США еще 25 самолетов F-35

Израиль принял решение приобрести у США еще 25 истребителей F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих машин и довести их общий парк до 75.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны еврейского государства.

Согласно информации, контракт оценивается в 3 млрд долларов.

"Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ABŞ-dan daha 25 ədəd “F-35” təyyarəsi alacaq

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