Израиль закупит в США еще 25 самолетов F-35

Израиль принял решение приобрести у США еще 25 истребителей F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих машин и довести их общий парк до 75.

Израиль принял решение приобрести у США еще 25 истребителей F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих машин и довести их общий парк до 75.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба министерства обороны еврейского государства.

Согласно информации, контракт оценивается в 3 млрд долларов.

"Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75", - говорится в заявлении.