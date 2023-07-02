Израиль закупит в США еще 25 самолетов F-35

Израиль принял решение приобрести у США еще 25 истребителей F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих машин и довести их общий парк до 75.
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Согласно информации, контракт оценивается в 3 млрд долларов.
"Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75", - говорится в заявлении.