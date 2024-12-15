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Израиль закрывает посольство в Ирландии

Израиль закрывает посольство в Ирландии МИД Израиля объявил о решении закрыть посольство в Дублине "из-за жесткой антиизраильской политики ирландских властей".
Другие страны
15 декабря 2024 г. 18:03
Израиль закрывает посольство в Ирландии

МИД Израиля объявил о решении закрыть посольство в Дублине "из-за жесткой антиизраильской политики ирландских властей".

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в коммюнике министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

"Предпринимаемые Ирландией антисемитские действия и риторика основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия в отношениях с Израилем перешла все красные линии", - отметил глава ведомства.

Напомним, что Израиль уже отозвал посла из Ирландии в мае после того, как Дублин признал палестинское государство. При этом посол Ирландии продолжает работать в Израиле.

На прошлой неделе правительство Ирландии поддержало ЮАР, власти которой подали иск в Международный уголовный суд, обвинив Израиль в "геноциде" в секторе Газа.

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