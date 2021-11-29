Израиль закрыл границы для иностранцев на 14 дней из-за омикрон-штамма

Израиль закрыл в 02:00 понедельника границы для иностранных граждан на две недели и ввел обязательную изоляцию для возвращающихся израильтян в соответствии с предписанием правительственной комиссии по коронавирусу из-за распространения омикрон-штамма.

Израиль закрыл в 02:00 понедельника границы для иностранных граждан на две недели и ввел обязательную изоляцию для возвращающихся израильтян в соответствии с предписанием правительственной комиссии по коронавирусу из-за распространения омикрон-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"Изменения в процедурах въезда в Израиль, включая запрет на въезд иностранцев и введение обязательной изоляции для возвращающихся израильтян, применяются с 00:00 по израильскому времени (02:00)", - говорится в заявлении.

В канцелярии израильского премьера сообщили, что, согласно решению правительственной комиссии по коронавирусу, с 29 ноября на две недели "запрещается въезд в Израиль иностранных граждан, за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям". Согласно постановлению израильских министров, с 02:00 29 ноября "вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома". "При условии проведения на третий день второго ПЦР-теста с отрицательным результатом они смогут выйти из карантина. Те, кто не проведет дополнительный ПЦР-тест на третий день, будут обязаны пройти карантин полностью (14 дней)", - постановила правительственная комиссия.

Не прошедшим вакцинацию израильтянам после ПЦР-теста по возвращении предписано отправиться в домашнюю изоляцию на 14 дней, но "при условии проведения на седьмой день второго ПЦР-теста с отрицательным результатом они смогут выйти из карантина", решили министры. Пресс-служба Минздрава Израиля сообщила, что израильтяне, которые возвращаются из стран, обозначенных как красные, с 20:00 28 ноября "будут направлены на карантин в специальный отель до получения результатов пройденного в аэропорту Бен-Гурион ПЦР-теста". "При отрицательном результате они будут переведены на домашний карантин, а на седьмой день им предстоит пройти дополнительный ПЦР-тест. После получения отрицательного результата второго теста они смогут выйти из карантина", - говорится в заявлении министерства.