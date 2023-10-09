Израиль заканчивает зачистку на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля заканчивает зачистку территории на границе с сектором Газа и при этом уже находится в состоянии атаки.

Армия обороны Израиля заканчивает зачистку территории на границе с сектором Газа и при этом уже находится в состоянии атаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

"После тяжелого начала мы формируем линию соприкосновения. Мы убили много террористов - кто приблизится, того убьют. Заканчиваем зачистку территории, чтобы не было террористов на нашей территории, и при этом уже находимся в атаке. У нас еще много задач, нам нужно быть сильными. Все началось плохо и очень плохо закончится для стороны противника", - отметил Герци Халеви.