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Израиль заканчивает зачистку на границе с сектором Газа

Израиль заканчивает зачистку на границе с сектором Газа Армия обороны Израиля заканчивает зачистку территории на границе с сектором Газа и при этом уже находится в состоянии атаки.
Другие страны
9 октября 2023 г. 23:39
Израиль заканчивает зачистку на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля заканчивает зачистку территории на границе с сектором Газа и при этом уже находится в состоянии атаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

"После тяжелого начала мы формируем линию соприкосновения. Мы убили много террористов - кто приблизится, того убьют. Заканчиваем зачистку территории, чтобы не было террористов на нашей территории, и при этом уже находимся в атаке. У нас еще много задач, нам нужно быть сильными. Все началось плохо и очень плохо закончится для стороны противника", - отметил Герци Халеви.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu artıq hücuma hazırlaşır

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