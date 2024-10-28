Израиль зафиксировал запуск 90 ракет из Ливана

Израильские военные зафиксировали 27 октября в течение дня запуск порядка 90 ракет боевиками радикального движения "Хезболлах" из Ливана по Израилю.

Израильские военные зафиксировали 27 октября в течение дня запуск порядка 90 ракет боевиками радикального движения "Хезболлах" из Ливана по Израилю.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Армия продолжит защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.