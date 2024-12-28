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Израиль зафиксировал первый за долгое время обстрел из Газы в сторону Иерусалима

Израиль зафиксировал первый за долгое время обстрел из Газы в сторону Иерусалима Палестинские радикалы из сектора Газа впервые за долгое время произвели ракетный обстрел в направлении Иерусалима.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 19:22
Израиль зафиксировал первый за долгое время обстрел из Газы в сторону Иерусалима

Палестинские радикалы из сектора Газа впервые за долгое время произвели ракетный обстрел в направлении Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно заявлению, из-за ракетной угрозы была объявлена тревога в целом ряде районов страны, в том числе в окрестностях Иерусалима, в ряде районов пустыни Негев и в долине Шфела в центральной части Израиля.

В общей сложности военные зафиксировали запуск со стороны Газы двух снарядов.

"В направлении целей были запущены ракеты-перехватчики. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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