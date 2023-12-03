Израиль за время операции в Газе нанес по позициям ХАМАС более 10 тыс. авиаударов

ВВС Израиля нанесли более 10 тыс. авиаударов по позициям ХАМАС в секторе Газа с момента начала военной операции в анклаве.

ВВС Израиля нанесли более 10 тыс. авиаударов по позициям ХАМАС в секторе Газа с момента начала военной операции в анклаве.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары наносились "по террористическим целям в секторе Газа" в координации с сухопутными подразделениями Армии обороны Израиля.

"С момента начала войны было произведено порядка 10 000 авиаударов по наводке военнослужащих Армии обороны Израиля на земле в сжатые временные рамки. Военнослужащие быстро завершали выполнение задач и подавляли террористические отряды, инфраструктуру террора, командные центры, шахты туннелей, оружейные склады и прочее", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.