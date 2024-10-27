Израиль за сутки засек почти 200 запусков ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали в течение дня 26 октября запуск "примерно 190 снарядов" со стороны Ливана.

Израильские военные зафиксировали в течение дня 26 октября запуск "примерно 190 снарядов" со стороны Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

В ее заявлении отмечается, что данные приводятся по состоянию на 00:00 по бакинскому времени 27 октября.

Обстрелы вели вооруженные формирования организации "Хезболлах". Под огнем были главным образом северные районы Израиля. В частности, во второй половине дня сообщалось о двух мощных залпах в направлении Верхней Галилеи и южной части контролируемых Израилем Голанских высот.

Во время первого обстрела тогда было выпущено примерно 50 ракет, во втором залпе было около 75 снарядов.