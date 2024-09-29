Израиль за неделю уничтожил почти половину ракет "Хезболлах"

Армия обороны Израиля уничтожила почти половину ракет ливанского движения "Хезболлах" в течение недели.

Армия обороны Израиля уничтожила почти половину ракет ливанского движения "Хезболлах" в течение недели.

Как передает Report , об этом пишет издание Politico.

"Неделя военных операций Израиля привела к уничтожению, по некоторым израильским оценкам, почти половины огромного арсенала ракет", — отмечает издание.

По данным Politico, Израиль предупредил, что если "Хезболлах" не выведет все свои силы к северу от реки Литани, в 18 километрах от границы Израиля и Ливана, ЦАХАЛ начнет наземную атаку.

Ранее американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США сообщал, что Израиль планирует провести ограниченную наземную операцию в Ливане.

Отметим, что 23 сентября Израиль заявил о начале "упреждающей наступательной операции" в Ливане, которая получила кодовое название "Стрелы севера".

По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура "Хезболлах", которую группировка строила последние 20 лет. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.