Израиль вызвал посла Польши после резкой критики по поводу ситуации в Газе

Израиль вызвал посла Польши после резкой критики по поводу ситуации в Газе

Посол Польши в Тель-Авиве Мацей Хуня вызван в Министерство иностранных дел Израиля в связи с заявлениями главы польского правительства Дональда Туска и польского МИД о ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на официальное заявление израильского внешнеполитического ведомства.

По распоряжению главы МИД Израиля Гидеона Саара, польскому послу был сделан официальный демарш со стороны главы политико-стратегического управления.

"Израиль решительно отвергает эти обвинения и ожидает, что Польша воздержится от использования формулировок, искажающих историю и оскорбляющих память жертв Холокоста", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что государство ведет борьбу с террористической организацией, целью которой является уничтожение Израиля и массовое убийство его граждан.

"Израиль действует в соответствии с международным гуманитарным правом и значительно активизировал усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу, включая гуманитарные паузы, воздушный сброс помощи, открытие безопасных коридоров и восстановление инфраструктуры - в том числе в координации с Европейским союзом", - добавили в МИД.

"Израиль рассчитывает на конструктивный диалог, основанный на фактах, а не на пропаганде ХАМАСа", – резюмирует израильский МИД.