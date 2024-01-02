Израиль выведет две бригады резервистов из Газы

Израиль на этой неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов в рамках реализации программы ротации армейского резерва на 2024 год.

Израиль на этой неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов в рамках реализации программы ротации армейского резерва на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы начинаем программу 2024 года, силы резерва будут задействованы таким образом, чтобы резервисты могли ходить в увольнительные, мы настроим этот процесс постепенно и организованно, так как нам предстоят долгие боевые действия. На этой неделе мы выведем из сектора Газа две бригады резервистов, и этот процесс будем проводить постепенно, распространяя на другие подразделения", - сказал Хагари в ответ на соответствующий вопрос журналиста в ходе вечернего брифинга.