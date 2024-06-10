Израиль выразил протест послу Словении после признания Палестины

МИД Израиля вызвал посла Словении в Тель-Авиве Андрею Пуркарт-Мартинез и выразил ей протест из-за признания Любляной независимости Палестины.

МИД Израиля вызвал посла Словении в Тель-Авиве Андрею Пуркарт-Мартинез и выразил ей протест из-за признания Любляной независимости Палестины.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.

"В соответствии с указанием министра иностранных дел Исраэля Каца генеральный директор МИД Яаков Блитштейн сегодня, в понедельник, 10 июня, провел беседу с послом Словении в Израиле после признания Словенией палестинского государства. Генеральный директор Блитштейн выразил протест послу за извращенное решение ее правительства о признании палестинского государства, которое противоречит политике ЕС и позиции большинства стран-единомышленниц", - говорится в его заявлении.

Блитштейн "подчеркнул, что такое признание со стороны правительства Словении не способствует миру, оно поощряет террористическую организацию ХАМАС и затрудняет продвижение сделки по освобождению заложников".

Отметим, что 4 июня депутаты Государственного собрания Словении одобрили решение правительства страны о признании Палестины независимым государством. Глава МИД Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, выразил мнение, что этот шаг Любляны "укрепляет иранскую ось зла" и "наносит ущерб дружбе между словенским и израильским народами".