Израиль выпустил шесть ракет по штабу ХАМАС в Бейруте

Израиль использовал при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте истребители ВВС, а не беспилотные летательные аппараты.

Израиль использовал при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте истребители ВВС, а не беспилотные летательные аппараты.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в службе безопасности Ливана по итогам проведенного властями предварительного расследования.

"По зданию в квартале Мушаррафия на южной окраине столицы, где 3 января проводилось совещание палестинского руководства, было выпущено шесть ракет, две из них не разорвались, - указал он. - Каждая ракета весила примерно 100 кг". По словам собеседника агентства, проанализировав точность попадания и вес ракет, эксперты пришли к выводу, что удары наносили военные самолеты, а не беспилотники.

"Ракеты, выпущенные одним из истребителей, пробили крышу здания в тот момент, когда в штаб прибыл заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури", - уточнил источник. По его сведениям, вместе с аль-Арури погибли шесть человек, в том числе командиры группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом ХАМАС, и суннитской радикальной организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", еще 11 получили ранения.