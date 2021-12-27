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Израиль ввел дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма

Израиль ввел дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма Власти Израиля с 27 декабря ужесточили ограничения в отношении работы торговых центров, вновь введены лимиты по количеству посетителей, вход в магазины площадью более 100 кв. м возможен только после предъявления зеленого пропуска.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 18:54
Израиль ввел дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма

Власти Израиля с 27 декабря ужесточили ограничения в отношении работы торговых центров, вновь введены лимиты по количеству посетителей, вход в магазины площадью более 100 кв. м возможен только после предъявления зеленого пропуска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новые меры вводятся для предотвращения дальнейшего распространения омикрон-штамма.

Контроль за выполнением новых предписаний начнется с 28 декабря в соответствии с постановлением израильской правительственной комиссии по борьбе с распространением коронавируса от 21 декабря.

Тогда министры постановили, что "торговые центры будут работать по правилам "лилового знака" [соблюдение предписаний Минздрава, в частности, о ношении защитных масок и социальной дистанции] при максимальной заполняемости один человек на 15 кв. м площади", сообщила в тот же день правительственная пресс-служба.

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