Израиль впервые за 8 лет возобновил импорт из сектора Газа

Баку. 12 марта. REPORT. AZ/ Израиль возобновил импорт из сектора Газа, который был приостановлен в 2007 году с приходом к власти в палестинском анклаве движения ХАМАС. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило армейское Управление координатора действий правительства на территориях.

Военные пропустили через границу грузовики с 30 тоннами помидоров и баклажанов. Они поступят на израильский рынок, поддержав и палестинских фермеров, и религиозных евреев, которым в нынешнем году традиция запрещает употреблять в пищу овощи и фрукты местного производства.

Военные обещают расширить номенклатуру сельхозпродукции, разрешенной к экспорту в Израиль, и довести объемы поставок до 1-1,5 тысячи тонн в месяц.

