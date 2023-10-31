Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему ПРО

Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"Ракета класса "земля-земля", которая была запущена по территории государства Израиль из района Красного моря, была успешно перехвачена системой дальней защиты "Стрела". Системы обнаружения ВВС отследили траекторию полета ракеты и перехватили ее в наиболее подходящее оперативное время и место", - говорится в заявлении.