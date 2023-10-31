О нас

Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему ПРО

Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему ПРО Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена.
Другие страны
31 октября 2023 г. 19:35
Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему ПРО

Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"Ракета класса "земля-земля", которая была запущена по территории государства Израиль из района Красного моря, была успешно перехвачена системой дальней защиты "Стрела". Системы обнаружения ВВС отследили траекторию полета ракеты и перехватили ее в наиболее подходящее оперативное время и место", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi