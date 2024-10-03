Израиль впервые сообщил о потерях в ходе боев в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели восьми своих военнослужащих в ходе боевых действий против вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели восьми своих военнослужащих в ходе боевых действий против вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, ЦАХАЛ объявил о потерях в ходе наземной операции в республике впервые.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, погибли капитаны Эйтан Ицхак Остер, Харель Этингер и Итай Ариэль Гиат, сержанты Ноам Барзилай, Ор Мантзур и Назаар Иткин, старшие сержанты Альмкен Терефе и Идо Бройер.

Офицер и четыре солдата сил особого назначения "Эгоз" и рядовой разведывательного отряда бригады "Голани" получили тяжелые ранения.

По данным пресс-службы, потери армии обороны с момента начала операции в секторе Газа и вдоль границ палестинского анклава достигли 346 человек. Общее число убитых израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило 723.