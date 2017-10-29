Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Израиль впервые присвоил звание "Праведник народов мира" арабу – египетскому врачу Мухаммаду Хелми (посмертно), сообщает Report со ссылкой на The Times.

Мухаммад Хелми до второй мировой войны работал врачом в Берлине, однако в конце тридцатых годов был вынужден прекратить медицинскую практику из-за неарийского происхождения. В 1939 году он был арестован, но год спустя вышел на свободу.

Женатый на немке, египетский врач спас от уничтожения четырех друзей своей семьи. Он спрятал их в загородном доме. После того, как гестапо узнало о том, где они прячутся, Хелми нашел им новое убежище, что позволило этой еврейской семье пережить Вторую мировую войну.

Доктор Хелми скончался в Берлине в 1982 году.

На торжественной церемонии присвоения звания "Праведник народов мира", прошедшей в израильском посольстве в Берлине, доктора Хелми представлял его племянник Насер Котби. В посольстве с ним встретился Джереми Иссачароф, посол Израиля в Германии. Также на церемонию приехала Карла Гринспен, принадлежащая к семье спасенных Хелми евреев.

В числе "праведников народов мира" – около 70 мусульман, однако доктор Хелми является первым арабом.

Доктор Хелми был признан праведником в 2013 году, однако "Яд ва-Шему" не удалось найти его прямых наследников. Как сообщал "Гаарец", журналисты агентства AP с помощью германских историков нашли в Каире его внучатого племянника и смогли побеседовать с его женой Мерват Хасан. После этой беседы СМИ сообщили, что наследники Хелми не заинтересованы в награде и намерены от нее отказаться, сообщает newsru.co.il.

В частности, Мерват Хасан заявила, что семья была бы рада получить награду, если бы ее выдала какая-нибудь другая страна. Она подчеркнула, что ничего не имеет против евреев и иудаизма, однако отметила, что, несмотря на подписание мирного соглашения в Кэмп-Дэвиде, отношения между Израилем и Египтом остаются враждебными.

На решение семьи Насера Котби принять награду повлияла также Талия Финкель, режиссер, снявшая документальный фильм о докторе Хелми "Анна и египетский доктор".