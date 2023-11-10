О нас

Израиль впервые применил противоракетную систему "Стрела-3"

Израиль впервые применил противоракетную систему "Стрела-3" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в условиях боя противоракетный комплекс "Стрела-3" (известна также как "Хец-3" на иврите).
Другие страны
10 ноября 2023 г. 04:21
Израиль впервые применил противоракетную систему Стрела-3

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в условиях боя противоракетный комплекс "Стрела-3" (известна также как "Хец-3" на иврите).

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, ракета была использована на для перехвата воздушной цели в небе над Красным морем. Перехват цели, направленной в сторону Израиля, был совершен вечером 9 ноября.

"Это знаменует первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году. Это достижение следует за недавним успехом первого оперативного перехвата, произведенного системой "Стрела-2" на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31
Грандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоГрандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2023 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi