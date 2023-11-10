Израиль впервые применил противоракетную систему "Стрела-3"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в условиях боя противоракетный комплекс "Стрела-3" (известна также как "Хец-3" на иврите).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в условиях боя противоракетный комплекс "Стрела-3" (известна также как "Хец-3" на иврите).

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, ракета была использована на для перехвата воздушной цели в небе над Красным морем. Перехват цели, направленной в сторону Израиля, был совершен вечером 9 ноября.

"Это знаменует первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году. Это достижение следует за недавним успехом первого оперативного перехвата, произведенного системой "Стрела-2" на прошлой неделе", - говорится в заявлении.