​Израиль впервые назначил послом в Египте женщину

Амира Орон https://report.az/storage/news/b1b1d73915ac649c5617d5366d57bba5/e3050fad-8d5a-4b3d-9337-12bf648183af_292.jpg

Новым послом Израиля в Египте станет Амира Орон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, она будет первой женщиной на этом посту.

Правительство уже одобрило ее назначение.

Орон рекомендовали назначить на должность посла в Египте еще в 2018 году. Однако тогда правительство не утвердило это кадровое решение, передает израильский портал Stmegi. Все это время у Израиля не было официального посла в стране.

Орон - вторая в истории Израиля женщина-посол в арабской стране. Ранее дипмиссию в Иордании возглавляла Эйнат Шлайн.

Орон работает в структурах МИД Израиля с 1991 года. Ранее она уже работала в штате посольства в Египте, а также была временным поверенным в делах Израиля в Турции.