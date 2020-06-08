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Израиль впервые назначил послом в Египте женщину

​Израиль впервые назначил послом в Египте женщину

Амира Орон

Новым послом Израиля в Египте станет Амира Орон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, она будет первой женщиной на этом посту.

Правительство уже одобрило ее назначение.

Орон рекомендовали назначить на должность посла в Египте еще в 2018 году. Однако тогда правительство не утвердило это кадровое решение, передает израильский портал Stmegi. Все это время у Израиля не было официального посла в стране.

Орон - вторая в истории Израиля женщина-посол в арабской стране. Ранее дипмиссию в Иордании возглавляла Эйнат Шлайн.

Орон работает в структурах МИД Израиля с 1991 года. Ранее она уже работала в штате посольства в Египте, а также была временным поверенным в делах Израиля в Турции.

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