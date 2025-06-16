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Израиль возмутился блокированием павильонов израильских производителей вооружения на выставке во Франции

Израиль возмутился блокированием павильонов израильских производителей вооружения на выставке во Франции Организаторы международного авиасалона во французском Ле-Бурже перед самым открытием форума заблокировали павильоны израильских производителей вооружений, закрыв их черными щитами.
Другие страны
16 июня 2025 г. 12:32
Израиль возмутился блокированием павильонов израильских производителей вооружения на выставке во Франции

Организаторы международного авиасалона во французском Ле-Бурже перед самым открытием форума заблокировали павильоны израильских производителей вооружений, закрыв их черными щитами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля, выразив крайнее возмущение действиями принимающей стороны.

Согласно заявлению пресс-службы военного ведомства, накануне вечером, всего за день до открытия выставки, ее организаторы, "действуя от имени французского правительства", распорядились убрать из павильонов израильских оборонных компаний образцы наступательных систем вооружений. По оценке израильской стороны, это является нарушением стандартной практики, принятой на подобных выставках во всем мире, поэтому представители Израиля отказались подчиниться требованиям организаторов.

В Минобороны Израиля заявили, что это требование было выдвинуто "посреди ночи", когда экспозиции на всех израильских павильонах уже были подготовлены к открытию. В итоге сотрудники форума установили черные щиты, заблокировав стенды израильских компаний.

По мнению израильской стороны, Франция "прикрывается якобы имеющими место политическими соображениями, чтобы исключить израильские наступательные вооружения из участия в международной выставке - вооружения, соперничающие с французской промышленностью". "Это особенно поразительно, учитывая впечатляющие и точные результаты израильских технологий в Иране", - полагают в министерстве.

В связи с этим Минобороны Израиля потребовало от правительства Франции и организаторов салона в Ле-Бурже убрать черные стены сегрегации из израильских павильонов и позволить израильским промышленным предприятиям демонстрировать свои системы, как и всем другим участникам выставки.

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Версия на английском языке Israel outraged over blocking of defense companies' booths at French exhibition

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