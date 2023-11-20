Израиль вновь приостановил боевые действия в Рафахе на четыре часа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 10:00 до 14:00.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 10:00 до 14:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Армия осуществит тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 в западном районе Рафах в гуманитарных целях", - написал он в соцсети "X".

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Дарадж-Туффа, Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет вновь действовать до 16:00 по местному времени. Маршрут пройдет по дороге "Салах эд-Дин" на юг анклава.