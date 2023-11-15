Израиль вновь объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях на севере Газы

Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа сроком на четыре часа - с 10:00 до 14:00.

Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа сроком на четыре часа - с 10:00 до 14:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри на своей странице в соцсети "X".

"Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии [на севере анклава]", - написал он на арабском языке.

Эдри также указал, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать до 16:00 по местному времени. Маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Представитель израильской армии заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над северной частью Газы.