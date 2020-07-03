Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19

Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.

Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении, которое транслировали израильские телеканалы.

"В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1 000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось. Число тяжелобольных тоже растет. Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост", — заявил премьер-министр.

Нетаньяху сообщил о том, что заседавший ранее кабинет министров по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ограничении числа участников массовых мероприятий. "В барах, клубах, залах торжеств могут собираться до 50 человек, дома — до 20 человек", — пояснил премьер-министр.