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Израиль ведет переговоры с ХАМАС об освобождении примерно 100 гражданских лиц

Израиль ведет переговоры с ХАМАС об освобождении примерно 100 гражданских лиц Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых радикальным палестинским движением.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 08:58
Израиль ведет переговоры с ХАМАС об освобождении примерно 100 гражданских лиц

Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых радикальным палестинским движением.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских официальных лиц.

По их данным, чуть меньше половины из 240 заложников - гражданские лица, если сторонам удастся заключить крупное соглашение, то эти заложники будут освобождены. Как отмечают источники, согласно одному из обсуждаемых вариантов, ХАМАС сначала освободит от 10 до 20 гражданских лиц. Затем, если Израиль выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников, уточняет чиновник.

В обмен ХАМАС просит короткую паузу в боевых действиях, поставок больших объемов гуманитарной помощи, топлива для больниц и освобождения женщин и детей из израильских тюрем.

Как отмечает издание, посредником в переговорах выступает Катар, также в них принимают участие высокопоставленные официальные лица США.

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Версия на английском языке Israel in talks with HAMAS on release of nearly 100 civilians
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail təxminən 100 girovun azad edilməsi üçün HƏMAS ilə danışıqlar aparır

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