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Израиль в течение нескольких недель проведет зачистки в секторе Газа

Израиль в течение нескольких недель проведет зачистки в секторе Газа Израиль проинформировал американских чиновников, что в течение нескольких недель будет проводить операцию по зачистке на севере сектора Газа.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 03:48
Израиль в течение нескольких недель проведет зачистки в секторе Газа

Израиль проинформировал американских чиновников, что в течение нескольких недель будет проводить операцию по зачистке на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По их данным, после этого Израиль подготовит отдельную инициативу по расширению наступления на юге палестинского анклава.

Источники отмечают, что успешное решение Израиля начать наземную операцию в Газе не оставило израильскому командованию времени для тщательного планирования с целью снижения рисков для мирных жителей и сделало неизбежным большое количество жертв.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail bir neçə həftə Qəzza zolağında təmizlik işləri aparacaq

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